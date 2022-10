Greenhalgh: próximo governo Lula precisa estar “colado junto à sociedade”

Advogado e um dos fundadores do PT avalia que, caso o ex-presidente seja eleito, precisará “de mais base social" e exercer “mais democracia direta” edit

247 - Advogado e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Luiz Eduardo Greenhalgh é o entrevistado desta semana no programa Literatura & Pensamento Crítico, na TV 247.

Participando ativamente das campanhas de Lula à presidência e Fernando Haddad, em São Paulo, ele conversou com o jornalista Cesar Calejon sobre os rumos das campanhas petistas no segundo turno e o atual estado de coisas determinado na nação.

Sobre os próximos debates presidenciais, que serão exibidos nas TVs Band e Globo, Greenhalgh disse que Lula deve se apresentar com uma postura enérgica. “Nesses debates que se avizinham no segundo turno, nós estaremos vigilantes (...). Não vamos levar para casa nenhum desaforo que não tenha a pronta e imediata resposta. Se ele (Bolsonaro) vier quente, nós estaremos fervendo”, afirma.

Ainda de acordo com ele, a ideia é encontrar um equilíbrio entre o embate com Bolsonaro e a elaboração de falas que enderecem as reais necessidades da população, sobretudo, nas searas da educação, da economia e da saúde.

“Agora, o Lula também quer ser propositivo e falar um pouco mais de economia, do que ele pretende fazer, de como será o governo. (...) O povo brasileiro tem na memória o que os governos do Lula fizeram, mas, hoje, estamos em um outro momento e precisamos de uma postura propositiva”, afirma Greenhalgh.

Por fim, o advogado garante que, após a derrota de Bolsonaro, o Brasil precisará iniciar um grande ciclo de reconstrução e reinvenção nacional.

“Temos que reconstruir e transformar o país ao mesmo tempo. Não podemos repetir ipsis litteris o que foram os períodos dos governos petistas. Precisamos de mais base social, [de um modelo] que envolva mais democracia direta, que a gente consulte a população e informe, detalhadamente, sobre aquilo que estamos fazendo. O governo Lula, durante os próximos quatro anos, deverá estar colado junto à sociedade”, conclui.

