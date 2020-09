“Guedes tem obsessão pelo trilhão”, destaca Paulo Kliass

Economista Paulo Kliass analisou na TV 247 as propostas do ministro da Paulo Guedes de cortar direitos do povo por meio da reforma administrativa sob o falso pretexto, em sua avaliação, de economizar R$ 1 trilhão de reais dos cofres públicos. “Quando ele fala em trilhão, é trilhão de cortes”. Assista edit

247 - O economista Paulo Kliass disse à TV 247 que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem “uma verdadeira obsessão pelo trilhão”, já que insiste, segundo Kliass, em mentir ao dizer que o Estado brasileiro economizará R$ 1 trilhão com a reforma administrativa, assim como falava em 2019, na época da reforma da Previdência.

“O Paulo Guedes tem uma verdadeira obsessão pelo trilhão. No ano passado quando ele mandou aquela reforma da Previdência, que também era uma reforma redutora de direitos, que tinha um nível de maldade espetacular, pelo menos nisso o Congresso evitou apesar de ter aprovado uma reforma que retirou direitos, ele dizia que ‘com essa reforma não vamos economizar R$ 1 trilhão em 10 anos’, mentira. Todo mundo sabia que não havia nenhuma possibilidade de promover esse tipo de corte, mas ele estava justamente focado em agradar os setores do financismo, do capital financeiro nacional e internacional que estavam apostando todas as suas fichas, e por isso eles apoiaram o Bolsonaro, que o Paulo Guedes ia ser o grande ministro e que ele ia comandar a distribuição do Estado e o desmonte das políticas públicas”.

“Quando ele fala em trilhão, é trilhão de cortes. Agora de novo ele mandou essa PEC 32, que a grande imprensa está equivocadamente chamando de reforma administrativa, que não tem nada nem de reforma e nem de administrativa. De novo ele vai aos jornais dizer que com a reforma da Previdência e com os cortes previstos na reforma administrativa em 20 anos, não mais em 10, vamos economizar R$ 1 trilhão”, completou.

