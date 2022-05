Gustavo Conde: capa da Time foi uma sinalização importante dos EUA a Lula

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde avaliou, em seu programa semanal na TV 247, com o jornalista Leonardo Attuch, que a capa da revista Time dedicada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma sinalização importante dos Estados Unidos. "Bolsonaro é tóxico demais", afirmou. "Daqui a alguns anos, não haverá mais eleitor bolsonarista. Todos terão desaparecido", acrescentou.

Conde, no entanto, fez um alerta importante. "Bolsonaro vai tentar de todas as formas tumultuar o processo eleitoral", afirmou. "Estamos aguardando os golpes sujos do bolsonarismo". Segundo ele, o ciclo do golpe está se encerrando no Brasil e, daqui a alguns anos, não haverá mais eleitor bolsonarista. "Todos terão desaparecido", pontuou.

