Gustavo Conde: é hora de elevar a meta e esmagar o bolsonarismo

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde avalia que os eleitores progressistas têm a obrigação de aumentar ainda mais o empenho na busca de uma vitória acachapante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro. "Depois do Datafolha, vencer em primeiro turno é pouco. É hora de elevar a meta e esmagar o bolsonarismo", diz ele.

Conde também falou sobre as ameaças feitas por Jair Bolsonaro de cassar a concessão da Globo. "Bolsonaro está blefando contra a Globo", afirma. Sobre a campanha de Lula, ele afirma que o Datafolha aponta que há poucos erros a corrigir. "O grande patrimônio do Brasil é o povo brasileiro e Lula é quem mais entende do brasileiro", diz ele. "Brasil passará os próximos 50 anos sob o signo de Lula", conclui.

