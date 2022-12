"Haddad foi a opção mais à esquerda, dentro das possibilidades", diz Breno Altman

“É um nome de esquerda, com ideias econômicas de esquerda, que não tem qualquer vínculo com o neoliberal”, avalia o jornalista sobre o nome da Haddad para a Fazenda edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman comentou as escolhas do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a primeira parte do seu time de ministros, anunciado na última sexta-feira (9). Para o jornalista, a tática eleitoral de Lula se assemelha à tática de composição do governo: frente ampla.

“Não vamos imaginar que poderia ter um governo escandalosamente de esquerda. Isso, inclusive, não tem nenhuma chance de acontecer. Futebolísticamente falando, entre os cinco [ministros já anunciados por Lula], quem joga mais à esquerda é o Fernando Haddad (Fazenda), na meia-esquerda nós temos o Dino [Justiça], temos um volante defensivo bem ao centro que é o Rui Costa [Casa Civil] e um meia-direita que é o Mauro Vieira [Relações Exteriores], que pode tabelar com o ponta-direita que é o José Múcio [Defesa].

Altman finaliza destacando que Haddad não agrada ao mercado e foi “a opção mais à esquerda, dentro das possibilidades". “Há uma representação conservadora entre os cinco, composta por Múcio e Mauro Vieira. Há um petista muito moderado e que flerta com certas teses conservadoras, que é o Rui Costa. E há um petista [Fernando Haddad], que o mercado não queria, pois desejava um economista liberal ou um representante do PT pouco afeito aos temas da economia para que eles pudessem controlar. Haddad é um nome de esquerda, com ideias econômicas de esquerda, mas que não tem qualquer vínculo com o neoliberal”.

