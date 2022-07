Helder Maldonado: na guerra digital contra o bolsonarismo, a gente não pode abrir mão do humor e da ironia

Apresentador do canal Galãs Feios fala sobre a importância de usar o humor para fomentar o pensamento crítico junto à população brasileira edit

247 - Com mais de 650 mil inscritos no YouTube, o canal dos Galãs Feios tornou-se um dos principais veículos humorísticos da internet brasileira. Misturando um humor sagaz com conteúdos sociopolíticos, os apresentadores Helder Maldonado e Marco Bezzi encontraram um jeito leve e divertido para falar de assuntos que em geral seriam áridos e sisudos.

Em entrevista concedida ao programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana, Maldonado fala sobre a importância de usar o humor para fomentar o pensamento crítico junto à população brasileira.

“Hoje, você percebe que a esquerda soube utilizar a máquina digital para a criação de memes, de piadas, de exposição, de vídeos etc. que debocham dessa galera. Na guerra digital (contra o bolsonarismo), a gente não pode abrir mão do humor e da ironia. Esse foi o nosso entendimento desde o começo (dos Galãs Feios). Tomamos alguns cuidados e assumimos quando cometemos erros, mas sem aquele moralismo infantilizado que permeou uma esquerda digital até meados de 2017, por exemplo”, explica Maldonado.

Durante a conversa, que foi conduzida pelo jornalista Cesar Calejon, o apresentador também falou sobre o livro dos Galãs Feios, que foi intitulado Amanhã vai ser Pior: o Brasil Segundo os Galãs Feios. Lançado recentemente pela editora Kotter na Bienal de São Paulo, o material traz os roteiros e os conteúdos que são explorados pelo canal na plataforma da internet.

Maldonado também endereçou outros assuntos, como os inimigos que se propõem a processá-los, a participação de Ciro Gomes no atual jogo geopolítico nacional, as eventuais implicações de ter Geraldo Alckmin como vice-presidente da República e mais.

