Horta: Aras tem o dever de renunciar

247 – O historiador Fernando Horta defendeu, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a renúncia do procurador-geral da República, Augusto Aras, depois que se descobriu que ele dialoga com empresários bolsonaristas que defendem um golpe de estado no Brasil. "Aras pode ser uma peça chave nos crimes do bolsonarismo", diz Horta. "Mesmo que ele tenha apoio do mundo político, virou um problema para o mundo jurídico", acrescenta.

Na entrevista, Horta defendeu as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. "Não vejo diferença entre opinar sobre uma ditadura e conspirar para uma ditadura", afirma. Horta também falou sobre a importância do legado de Getúlio Vargas e disse que os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Jair Bolsonaro podem ter enterrado a era Vargas. "Os militares brasileiros já fazem parte da estratégia geopolítica estadunidense", afirmou. Horta também apontou que Lula não vai retomar o modelo varguista, caso retorne à presidência. Sobre as eleições, ele se mostrou otimista. "Acredito em vitória em primeiro turno porque a militância persegue este objetivo", afirmou.

