“Houve um golpe. O que não houve foi sustentação”, diz Chico Vigilante

247 - O deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF) afirmou que houve de fato um golpe durante os atos de 8 de janeiro de 2023, que sem o apoio das Forças Armadas não teve "sustentação" para se consolidar. “O Alto Comando do Exército ficou ao lado da democracia, da soberania do voto popular, que tinha eleito o presidente Lula. Por isso que o golpe não prosperou no Brasil”, afirmou.



Em entrevista concedida à TV 247, Vigilante evidenciou ainda uma questão relacionada ao Departamento de Estado americano e a vinda do mesmo ao país, quando supostamente foi comunicado aos militares brasileiros que uma tentativa de golpe no Brasil não seria apoiada pelo governo estadunidense: “Isso também ajudou para que o golpe no Brasil não prosperasse. Se Donald Trump ainda fosse presidente dos Estados Unidos, talvez eles tivessem tido mais fôlego para a intentona golpista que fizeram no Brasil”.



Chico Vigilante ainda reforçou que um possível golpe já estava há tempos sendo preparado pelo governo Bolsonaro, com as declarações feitas por ele durante seus quatro anos de mandato, desacreditando das instituições, com destaque ao Supremo Tribunal Federal. “Bolsonaro pegou os três 7 de setembro que aconteceram ao longo do seu governo para desafiar as instituições, preparando esse caldo de cultura para chegar onde chegou no dia 8 de janeiro”, concluiu o deputado.

