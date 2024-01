"Indústria deve ser projeto de estado, não de governo", diz Uallace Moreira

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista à TV 247, o economista Uallace Moreira, secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, abordou a importância de uma visão de longo prazo para a indústria brasileira, destacando a necessidade de uma abordagem que transcenda os mandatos governamentais imediatos.

Moreira enfatizou que a indústria não pode ser apenas um projeto de governo, mas sim um projeto de estado, alinhado com os interesses de desenvolvimento nacional e sustentabilidade econômica a longo prazo. Suas declarações ecoam em um momento crucial, com o anúncio recente do plano da Nova Indústria Brasil (NIB) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O secretário ressaltou que esta é a hora de fortalecer a indústria nacional e posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento econômico global. Ele enfatizou que o setor de mobilidade, incluindo a indústria automobilística, representa uma parcela significativa da produção industrial nacional, destacando a importância de investimentos estratégicos nessa área.

A NIB, segundo Moreira, é um passo crucial para fortalecer a neoindustrialização brasileira, promovendo a inovação, a sustentabilidade e a competitividade do país. Ele salientou que o Brasil tem o potencial de liderar a transição energética global e citou exemplos como o investimento da GM de R$ 7 bilhões para adaptar sua capacidade produtiva para a descarbonização.

Mercado interno robusto – Entretanto, o secretário também chamou a atenção para a necessidade de uma perspectiva ampla e informada sobre as políticas industriais. Ele destacou que muitas críticas ao plano de reindustrialização refletem uma falta de compreensão das dinâmicas globais e das necessidades internas do Brasil. "O jornalismo brasileiro precisa ver o que está acontecendo no mundo, antes de criticar a política industrial. Parece que essas pessoas ficaram presas aos anos 80", disse ele.

Moreira enfatizou que a maturação do investimento industrial pode levar décadas e que é essencial plantar as bases para o crescimento futuro. Ele afirmou que o Brasil possui um mercado interno robusto e pode contar com contribuições não apenas da China, mas também da Europa e dos Estados Unidos para sua neoindustrialização. Assista:

