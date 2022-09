Isa Penna: "juventude está unida para tirar Bolsonaro e eleger Lula"

Segundo a candidata a deputada federal Isa Penna (PCdoB), a juventude “entendeu que com fascismo não se brinca” edit

Apoie o 247

ICL

247 - A candidata a deputada federal Isa Penna (PCdoB-SP) reforçou, em entrevista à TV 247, a importância da juventude brasileira para derrotar o governo de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições. “É quem tem coragem de ir às ruas combater o bolsonarismo”, disse.

Segundo ela, a juventude “está unida” para votar no ex-presidente Lula (PT) e “tirar o Bolsonaro” e “entendeu que com fascismo não se brinca”. “Acho que vai mais ficar consolidado que é preciso apoiar o Lula e fazer uma grande unidade” para derrotar o atual governo, o que foi, segundo Penna, “uma jogada de mestre do Lula, desarmar a terceira via”.

“A juventude é a pimenta da humanidade. É o sal. Por isso, é importante se conectar à juventude. Essa é a grande dificuldade e a lacuna que vejo na campanha majoritária do Lula. Mesmo com tudo isso, acho que vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno”, destacou.

Ela ainda comentou um fator que achou interessante nos debates eleitorais. “A pauta de mulheres não fica de fora do debate porque ela está na boca do povo”, disse.

“Uma mulher da periferia de Mauá me disse, segurando a filha no colo e muito descrente de qualquer um dos políticos, que ‘eles acham que a gente só tem fome de comida. A gente tem fome de respeito’”, destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.