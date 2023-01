"Já há provas contra o Anderson Torres e ele precisa ser preso imediatamente", diz Fernando Horta

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o historiador Fernando Horta afirmou que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres precisa ser preso a fim de servir como exemplo de que o golpismo não passará impune no Brasil.

"Já temos provas (para a prisão de Torres). A entrevista do Ricardo Capelli hoje foi brilhante. Ele assume, a contragosto de todos os ministros do STF e de várias pessoas que disseram 'não faça isso': o Ibaneis (governador afastado do DF) participa do golpe mantendo a nomeação de Torres, que entra na estrutura do DF - a mesma que tinha sido muito bem-sucedida na segurança da posse -, desmancha tudo, retira toda a cúpula e o comando das forças de segurança e viaja aos EUA para onde está Bolsonaro, provavelmente para trazer Bolsonaro depois que o golpe fosse bem-sucedido", analisou o historiador.

>>> Ministério Público junto ao TCU pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis e Anderson Torres

Horta defendeu que o governo faça imediatamente o pedido à Interpol para que o ex-ministro bolsonarista seja preso nos EUA e enviado de volta ao Brasil: "o Anderson Torres tem que ser preso. Imediatamente tem que ser expedido o pedido para a Interpol prendê-lo e trazê-lo na base de vara para o Brasil, e utilizar essa figura como demonstração clara e cabal de que todos os indivíduos nas estruturas medianas da burocracia que aderirem ao golpismo vão efetivamente pagar caro por isso. Isso tem que ser feito com o Torres e com os coronéis que estão participando ativamente do golpe".

