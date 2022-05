Jessé Souza: o povo brasileiro foi primeiro enganado para depois ser assaltado

Apoie o 247

247 – O sociólogo Jessé Souza, que lançou recentemente o livro "O Brasil dos humilhados", em que critica as ideias fundadoras do pensamento brasileiro, diz que a elite brasileira criminaliza o próprio povo. Segundo ele, Gilberto Freyre criou a primeira imagem virtuosa do povo brasileiro, em Casa Grande & Senzala, mas logo depois veio a reação com o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda. "Ele cria a imagem do brasileiro corrupto. O objetivo era o controle do orçamento público pelas elites. A elite percebeu que não venceria Getúlio Vargas militarmente. Percebeu que precisava derrotá-lo no campo das ideias", afirmou Jessé, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247.

Jessé Souza afirma que a Lava Jato bebeu nesses preconceitos. "O que estava sendo abortado no Brasil era a participação popular. O povo brasileiro foi primeiro enganado para depois ser assaltado", diz ele, lembrando que o discurso do "combate à corrupção" foi usado para o grande assalto, em que as elites tomaram o poder por meio de um golpe de estado para assaltar o orçamento público.

Jessé diz ainda que Bolsonaro é "pão e circo oferecido pelas elites ao povo". Na sua opinião, com a volta de Lula, nada será tão importante como a disputa ideológica. "Quando você quer colonizar alguém, é fundamental colonizar as mentes. Tudo isso terá que ser desfeito", afirma.

