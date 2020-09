Jones Manoel: a periferia tem o maior potencial revolucionário contra o sistema capitalista

247 - O historiador e Youtuber Jones Manoel, em evidência maior na internet nas últimas semanas depois de uma entrevista de Caetano Veloso que citou seu nome na TV Globo, acredita que a periferia é o local com maior potencial revolucionário contra o sistema capitalista.

A fala do historiador da periferia de Recife, Pernambuco, aconteceu durante sua participação em uma live com a jornalista Heloísa Villela no canal de Eduardo Moreira. Jones Manoel é também professor de História, mestre em Serviço Social, educador e comunicador popular, além de militante comunista do PCB.

Para ele, o século XX, como a era das revoluções, tem suas principais raízes refletidas nas periferias de países emergentes. “Há um ciclo de revoluções que começou com a Revolução Mexicana, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Coreana, Revolução Vietnamita, etc.”

De fato, as lutas revolucionárias na periferia do capitalismo sempre foram as mais ousadas, libertadoras e anticapitalistas. Foi assim historicamente em outros países como Haiti, Cuba, Nicarágua e, mais recentemente, nas lutas anticoloniais na África e Curdistão, ele lembra.

Mas para que novas lutas tenham maior sucesso política, explica Jones, é necessário que passem por dois processo muito importantes. “É necessário que haja uma solidariedade mundial entre os países e um fortalecimento do enfrentamento do centro do sistema [capitalista] para paralisar as suas capacidades de atuação.”

