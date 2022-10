Jones Manoel: comunistas devem elaborar agenda positiva emergencial para o Brasil

Historiador declara voto em Lula e defende que PCB evite dilema entre atuar como escudo do governo ou acreditar que a revolução está próxima edit

Apoie o 247

ICL

Opera Mundi - Candidato derrotado ao governo de Pernambuco pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), o historiador e youtuber Jones Manoel declara apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e anuncia mobilização independente do partido pela derrota de Jair Bolsonaro, com o combate à fome como elemento central.

“Temos que sair na positiva e deixar o papel de ser escudo do governo Lula para PCdoB, PT e PSOL. E também não ser um PSTU da vida, que acha que a revolução está na boca e não sai porque o governo é conciliador de classes”, afirmou, em entrevista ao programa 20 MINUTOS desta sexta-feira (07/10).

Manoel propõe que seu partido elabore uma agenda emergencial positiva em nível nacional, a despeito do governo eleito, em torno de temas como segurança alimentar, desemprego, retomada de políticas de moradia popular, enfrentamento do caos urbano, reforma agrária e educação.

“Conseguimos pautar na eleição um debate que furou a bolha, sobre reconstituição de direitos trabalhistas e redução de jornada de trabalho. Em Pernambuco, conseguimos debater na positiva a reforma agrária e a estatização dos transportes, que tinham saído da agenda da esquerda brasileira”, enumera.

A posição do PCB contemplará apoios táticos eventuais, nos momentos em que um futuro governo Lula decida avançar em políticas sociais. O partido anunciará no domingo seu posicionamento na disputa ao governo de Pernambuco, que tende a ser de apoio à candidata Marília Arraes, do Solidariedade.

Para o período pós-eleitoral, Manoel planeja fundar uma produtora que faça frente aos conteúdos audiovisuais da extrema direita na internet. “Vamos entrar no ramo audiovisual de maneira profissional, para realmente rivalizar com o Brasil Paralelo”, anuncia, citando a produtora do site gaúcho que é uma das fortalezas da extrema direita bolsonarista.

A mobilização do PCB no segundo turno será independente das ações da frente ampla em torno de Lula, às quais o ex-candidato tece críticas frontais: “incrivelmente, se deixou de falar de fome, desemprego e carestia para falar de maçonaria e canibalismo. O foco deve ser falar de custo de vida, fome, desemprego, destruição de serviços públicos como a Farmácia Popular”.

No próximo sábado (08/10), Manoel inaugurará um comitê pró-Lula em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, onde morou. A cidade foi uma das que mais deram votos a Bolsonaro em Pernambuco, com 40,12% dos eleitores para o presidente, contra 54,25% em Lula.

Autor de Revolução Africana - Uma Antologia do Pensamento Marxista (Autonomia Literária, 2020), Manoel conta que está escrevendo uma biografia de Leonel Brizola, que classifica como o último governante de esquerda reformista do Brasil.

Ele tampouco economiza críticas ao candidato presidencial de 2022 pelo PDT de Brizola, Ciro Gomes: “é um sujeito obstinado, tal como descrevia Lima Barreto em O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Coloca na cabeça que está certo e não há realidade que o faça mudar. Sai da eleição menor que Simone Tebet, que vem de um colégio eleitoral muito pequeno. Isso mostra o erro colossal que Ciro cometeu”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.