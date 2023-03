"Juscelino é um ministro tóxico para o governo Lula", diz Tereza Cruvinel

Apoie o 247

ICL

247 - Juscelino Filho é um ministro que “pode dar problemas” maiores se não for removido do cargo, alertou a jornalista Tereza Cruvinel em participação na TV 247. O político do União Brasil é alvo de fritura após emergir ele viajou a São Paulo em um avião da FAB para participar de um leilão de cavalos fora da agenda oficial.

Ela aponta que o partido simplesmente não está contribuindo com o governo, o que põe em xeque sua permanência nas três pastas que ocupa. O União, que conta com 59 deputados federais e 5 senadores, vem agravando a relação: acabou apoiando a CPI mista da Covid.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quer impôr barreiras à instalação da CPMI se todos requisitos forem cumpridos, enquanto governistas temem que a comissão sirva para desestabilizar o governo do presidente Lula (PT).

“O União Brasil tem três ministérios e acaba de dar as assinaturas que garantem o número necessário para a instalação da CPI mista do 8 de janeiro, uma CPI que o governo não quer, muito menos mista. Já não queria só no Senado, mista ainda, que afeta as duas Casas… O governo não quer, acha que as investigações estão correndo bem pela Polícia Federal, Ministério Público, inquérito do ministro Alexandre de Moraes”, disse Tereza. “O grupo do Flávio Bolsonaro consegue indicar um diretor no ministério das Comunicações, chefiado pelo ministro Juscelino, do União Brasil. Isso é um absurdo, o Flávio Bolsonaro indicar um diretor do Minicom, um ministério tão estratégico”.

Segundo a jornalista, aproxima-se a hora de pôr “o guizo no gato” e definir se o partido de Juscelino Filho permanece ou não na administração federal. “E esse Juscelino que continua aprontando. Toda hora ele apronta uma questão comportamental indevida, usar o avião da FAB, ganhar diárias indevidas. Esse ministro que o Lula nunca recebeu e que deve estar doido para demitir. O Lula está doido para se livrar desse ministro, porque ele é um perigo. Teve aquela história de uso de verbas do orçamento secreto para asfaltar estrada na própria fazenda. É um ministro tóxico, que pode dar problema na área de corrupção, na área da moralidade. Já está dando, mas o Lula está esperando fechar essa situação com o União Brasil. Em algum momento vai ter que se pôr o guizo no gato e o União Brasil decidir se ele apoia o governo ou não, porque se ele não apoia o governo também não tem que ocupar os ministérios”.

Veja:





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.