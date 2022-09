“Lacração não enche barriga” e Lula foi bem no debate, diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, discordou das avaliações de que o ex-presidente Lula (PT) teria performado mal no debate promovido pela TV Bandeirantes, em parceria com outros veículos de comunicação, no último dia 28.

Guimarães destacou que “lacração”, ou seja, frases de feito, não “enchem barriga”. “Espalhou-se uma versão de que o Lula estaria apático. Isso se baseia na seguinte premissa: ganha debate quem lacra. Lacração virou sinônimo de vitória no debate. Nós estamos em um país em que mais da metade da população vive em insegurança alimentar, a economia segue ladeira abaixo, o subemprego é a regra. Então em uma situação como essa, lacração não enche barriga”.

Para o jornalista, o ex-presidente é comprovadamente um nome experiente e a população sabe disso. “O Lula é um estadista, ele está à vontade. O Lula não foi lá para lacrar. As pessoas estão querendo saber como é que elas vão sair do buraco. Então lacração não enche barriga. O Lula não precisa vencer debate . As pessoas não querem experimentalismos. Elas fizeram experiência com o Bolsonaro em 2018 e deu no que deu”.

