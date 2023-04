"Lava Jato foi uma disputa pelo dinheiro da corrupção e não uma luta contra a corrupção", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – Na última quarta-feira (25), o jornalista Leonardo Stoppa participou do programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Um tema abordado por Stoppa foi a Lava Jato. Para ele, a operação sempre foi uma disputa pelo dinheiro da corrupção, e não uma guerra contra a corrupção em si. Segundo o jornalista, os procuradores e juízes envolvidos na Lava Jato estavam mais preocupados em garantir suas fatias do dinheiro desviado do que em punir os verdadeiros responsáveis pelos crimes. Ele também avalia que a operação foi parte de uma "guerra contra o Brasil", que é o título do livro que está sendo lançado por Emílio Odebrecht.

Stoppa também comentou sobre o deputado Nikolas Ferreira, que recentemente pediu ajuda ao bilionário Elon Musk para combater as fake news no Brasil. Para o jornalista, essa atitude é ridícula. Por fim, Stoppa fez duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto. Segundo o jornalista, Campos Netto não está administrando a instituição para favorecer os brasileiros, mas sim os banqueiros. Para Stoppa, o presidente do BC está trabalhando em favor das elites financeiras e não em benefício da população em geral. Confira:

