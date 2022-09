'Levar a eleição para o 2º turno é irresponsável e favorece o bolsonarismo', diz Jeferson Miola

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, o articulista Jeferson Miola comentou o artigo do jornalista Merval Pereira, no O Globo, em que fez autocrítica por voto em Bolsonaro em 2018, mas defende segundo turno para emparedar Lula.

“Esses jornalistas, seus patrões e veículos foram derrotados. Eles participaram durante os últimos 20 anos de uma verdadeira guerra semiótica para destruir o Lula, aniquilar a esquerda e o PT. Vem de longe isso, especialmente nos últimos seis anos de Lava Jato em diante. Na desestabilização do governo Dilma eles tiveram uma atuação ainda mais intensa. Foram atores mais do que coadjuvantes neste estado de coisas que estamos vendo hoje no país”, destacou.

E acrescenta: “Estão derrotados e o Merval é a expressão dessa derrota do campo midiático oligárquico. O desejo dele é de uma irresponsabilidade histórica imperdoável. Essa é a eleição das nossas vidas pelo simples fato - e trágico fato - de que nós nunca estivemos antes diante de uma situação barbárie ou vida. Fascismo ou democracia”.

Para Miola, a proposta de levar a eleição para o segundo turno, “é irresponsável porque favorece os interesses do Bolsonaro e do bolsonarismo”.

“O que ele [Merval Pereira] quer é sangrar o Lula. Querem botar o torniquete no Lula e torná-lo refém dos interesses oligárquicos do grande capital e fazer amarrações programáticas. Eles não estão preocupados com a democracia, com a reconstrução do país, não estão preocupados com o padrão civilizatório. Estão preocupados em conter as possibilidades de que o país retome a sua democracia com o Lula e passe a reconstruir com bases distributivas a riqueza que aqui é produzida”, afirmou.

