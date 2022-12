Liana Cirne Lins prepara notícia-crime contra Ernesto Araújo por incitação ao terrorismo

Apoie o 247

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT), doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),informou durante entrevista ao programa Giro das Onze, da T 247, que “Ernesto Araújo cometeu crime de incitação ao terrorismo”.

O ex-ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro afirmou em vídeo publicado no Instagram que o Brasil "precisa mergulhar no caos para se livrar dele".

“Estamos redigindo a notícia-crime. Isso é muito grave. Essas pessoas estão promovendo atos terroristas que expõe a vida, a saúde e a incolumidade pública. Não pode prevalecer um sentimento geral de impunidade”, argumentou a jurista.

“Essa declaração [de Ernesto Araújo] configura crime de incitação ao terrorismo. A mera incitação é crime, não precisar haver autoria intelectual”, sustenta.

Liana também diz que é preciso estudar “o silêncio de Bolsonaro”.

“Bolsonaro continua soando o apito de cachoro quando fica dolosamene em silêncio, pois toda essa onda de ódio iniciou por uma incitação dele, mais diretamente em julho deste ano, poucos dias antes do assassinato do Marcelo Arruda”, adverte.

A vereadora já apresentou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro (PL) por incitação ao crime de terrorismo. A parlamentar sustenta que o assassinato do guarda civil petista Marcelo Arruda, cometido por um policial penal federal bolsonarista foi motivado pelos apelos criminosos do chefe do Executivo federal, que instiga seus seguidores a cometer atos violentos contra opositores.

