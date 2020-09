Luis Costa Pinto: “não houve uma reação à altura ao discurso mentiroso de Bolsonaro na ONU”

“O que tinha que ter era uma reação da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, mas não, os poderes do Brasil estão acadelados”, afirmou à TV 247 o jornalista Luis Costa Pinto após Bolsonaro mentir para o mundo em pronunciamento na ONU. Assista edit

247 - O jornalista Luis Costa Pinto manifestou indignação com o silêncio das instituições brasileiras após o discurso repleto de mentiras de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na última semana.Jair Bolsonaro mentiu, por exemplo, ao dizer que os brasileiros receberam auxílio emergencial no valor de US$ 1 mil durante a pandemia de Covid-19 e ao culpar os indígenas pelas queimadas nas florestas do Brasil. Luis Costa Pinto afirmou que o pronunciamento escandaloso de Bolsonaro não teve uma reação justa e criticou também a imprensa por ter atenuado as mentiras de Bolsonaro, classificando-as como “polêmicas”.

“É inadmissível que haja uma manchete, um título de qualquer serviço de informação de qualquer site que não resuma da seguinte forma: ‘Bolsonaro mentiu para a ONU e para o mundo’. O discurso de Jair Bolsonaro foi, sobretudo, uma vergonha para o País. É um escândalo, e escândalo também o fato de que isso dificilmente produza reações a alturas institucionais no Brasil. Nós estamos nos acostumando com esse rol de mentiras, com essa divisão da sociedade, com esse fazer política pelo ódio. Esse discurso tinha que ter uma repercussão política muito além do que essa repercussão, essa indignação, essa vergonha que nós brasileiros do lado correto da sociedade estamos tendo. O que tinha que ter era uma reação da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), mas não, os poderes do Brasil estão acadelados”, falou.

O jornalista disse ainda que o ex-presidente Lula, que escreveu um discurso digno do Brasil após o de Bolsonaro, ofereceu uma saída à população brasileira. “O ex-presidente Lula fez um artigo analisando o discurso, analisando o discurso ou escrevendo em cima das mentiras vomitadas pelo Bolsonaro, que são uma peça política. Lula ofereceu uma saída à nação, o que deveria ser falado no púlpito da ONU, uma vez que o Brasil errou tanto e uma vez que o Brasil está nas cordas do ringue político internacional em razão da péssima gestão com a pandemia, em razão da crise econômica decorrente daí”.