Luizianne Lins: "apoio do PDT a Lula é bem-vindo, mas Ciro encolheu"

Apoie o 247

ICL

247 – A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que foi reeleita com uma das maiores votações no Ceará, fez um balanço das eleições estadual e nacional, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Ao explicar a vitória no primeiro turno de Elmano Freitas, ela disse que o resultado confirmou a força de Lula e do PT. "Militamos há mais de 30 anos juntos, desde o movimento estudantil. A atual governadora Izolda Cela unificava a todos, mas Ciro implodiu a aliança", aponta.

Na entrevista, Luizianne defendeu a aliança com o PDT, tanto no plano nacional, como no Ceará. "O apoio do PDT a Lula era esperado por todos nós. Neste momento, não dava para vacilar. Mas Ciro sequer citou o nome do ex-presidente Lula em seu vídeo. Poderíamos ter ganho no primeiro turno. Mas ele diminuiu historicamente. Há misoginia também no comportamento de Ciro", aponta.

Sobre o segundo turno, ela afirmou que o entusiasmo do primeiro turno precisa ser mantido agora. "Podemos ganhar essa eleição. Não podemos nos abater", afirmou. "É muito importante enfrentar o debate religioso e Lula faz bem em ampliar ao centro", reforçou.

Luizianne disse ainda que o TSE deve agir de forma exemplar contra fake news. "As redes bolsonaristas foram organizadas há muitos anos. Precisaremos criar meios potentes de comunicação", afirmou. "O governo Lula precisará ter capilaridade de informação e devemos falar em democratização da mídia", finalizou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.