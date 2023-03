Lula concede entrevista ao vivo e exclusiva à TV 247 nesta 3ª feira, 21/03, às 9h30

O presidente da República falará diretamente do Palácio do Planalto para equipe do portal Brasil 247 e da TV 247. Semana é especialmente repleta de eventos agudos de informação edit

Da Sucursal de Brasília do 247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concederá à TV 247 e ao portal Brasil 247 a primeira entrevista ao vivo deste seu terceiro mandato. Na manhã desta terça-feira, 21 de março, a partir das 9h30, leitores e telespectadores dos canais 247 podem acompanhar o evento jornalístico na sequência do programa “Bom Dia 247”. Os jornalistas Leonardo Attuch, Tereza Cruvinel, Helena Chagas e Luís Costa Pinto irão entrevistar o chefe do Poder Executivo direto do Palácio do Planalto.

A sabatina jornalística para e equipe do portal e da TV ocorrerá em meio às discussões internas da equipe do Governo Federal em torno do novo arcabouço fiscal, no dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central começa a se reunir para definir a taxa de juros básicos da economia nacional. Também se dará às vésperas do embarque do presidente Lula e de uma comitiva de mais de 240 empresários, além de ministros de Estado e parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado, para a China. Os chineses são os maiores parceiros comerciais do Brasil. A viagem a Pequim, com extensa agenda política e empresarial, é também a mais ambiciosa do ponto de vista diplomático e de comércio exterior do novo governo brasileiro nesse início de mandato. Lula ambiciona repor o País como protagonista nas agendas estratégicas globais depois do desastroso período de ostracismo vivido no período de Jair Bolsonaro na presidência.

Desde 1º de janeiro deste ano o presidente Lula já concedeu entrevistas gravadas exclusivas para as emissoras de TV GloboNews, RedeTV e CNN, além da BandNews, no Brasil, e à CNN dos Estados Unidos. Depois da transmissão ao vivo em nosso canal da TV 247 no YouTube, a íntegra da entrevista permanecerá na playlist do streaming para consulta e remissões.

