"Lula deu seta para a direita, mas vai virar à esquerda", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO avalia que Lula fará um governo efetivamente comprometido com os trabalhadores

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que a provável vitória do Partido Republicano, de Donald Trump, nas eleições parlamentares é incontestável e trará dificuldades ao grande capital estadunidense. "Se o governo de Joe Biden for contido, isso será bom para o Brasil", disse ele. Rui também afirmou que a Europa caminha para uma situação dramática e os líderes europeus pressionam por uma solução na Ucrânia.

Em relação à questão ambiental e a Cop-27, ele disse que Lula não fará qualquer acordo que comprometa a segurança nacional. "Não acredito na seriedade dos países imperialistas em relação à Amazônia", disse ele. "Lula precisa ter um plano para o desenvolvimento da Amazônia. É uma região muito rica, com muitos pobres", acrescentou.

O presidente do PCO também disse que o grande capital quer controlar o governo Lula. "Eles não querem a política que venceu a eleição e Lula deve escolher como ministro da Fazenda uma pessoa de sua total confiança. Falar em reindustrialização do Brasil não é pouca coisa", diz ele. "Vai ter muita briga e é preciso mobilizar o povo. Lula deve usar o apoio popular para governar", anotou.

Rui também disse que o elemento mais esquerdista do governo é o Lula e que Fernando Haddad pode ser um bom ministro da Fazenda ou das Relações Exteriores por ser próximo ao presidente eleito. "Lula deu seta para a direita, mas vai virar à esquerda", afirmou. "Ele fará um governo efetivamente comprometido com os trabalhadores".

