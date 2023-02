“Lula deve falar diretamente com o povo para comandar a agenda”, diz Mário Vitor Santos

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos comentou a notícia de que o presidente Lula (PT) terá um podcast semanal para se comunicar diretamente com a população brasileira . Segundo Mário Vitor, a ideia está “totalmente correta”.

“É (uma ideia) muito boa para aproveitar para reagir às questões que o povo apresenta, e o presidente Lula é um mestre da comunicação, não pode deixar de ter esse contato direto, essa resposta aos temas. Não sei se a forma podcast é a melhor, mas muitos dizem que é mais próxima dos jovens e muitos podcasts possuem uma audiência imensa e são acompanhados por um público diferente daquele que segue os meios de comunicação tradicionais”, analisou o jornalista.

O jornalista aprova a estratégia de Lula de falar não apenas com a imprensa, mas também criar um canal direto de contato: “não sei porque os jornalistas deveriam ter privilégio desse contato. Acho importante falar com jornalistas como ele tem falado, mas pode falar diretamente com o povo, porque nem sempre aquilo que é prioridade dos jornalistas é prioridade do governo. Às vezes os jornalistas têm interesse em temas que provocam mais impacto pontual e o governo tem políticas mais interessantes que quer enfatizá-las do seu lado, e nem sempre isso é filtrado da maneira como o governo espera pelos meios de comunicação”.

Para ele, Lula acerta ao lançar mão de uma ferramenta que ajudará o governo a pautar a comunicação e o noticiário, sem ficar refém das pautas impostas pela mídia e pelo mercado. “A intenção é ajudar a comandar a agenda. E nem sempre essa agenda que o governo deseja impor é aquela que os meios de comunicação desejam priorizar. Então tem também esse aspecto que é uma prioridade do Lula: comandar a agenda, direcionar quais são os temas que interessam e da maneira que interessa abordá-los”.





