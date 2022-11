"Lula deve fazer lives semanais e gravar vídeos segmentados para derrubar o ódio", diz Leonardo Stoppa

Jornalista defende comunicação direta do futuro presidente com a sociedade edit

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o 'bolsonarismo já morreu e Lula virou popstar global'. No programa, ele também disse que Lula terá tranquilidade no Congresso Nacional. "Fazer oposição a Lula neste momento é suicídio político porque o Brasil chegou ao fundo do poço", afirmou. "Agora é hora de um grande mutirão para a reconstrução nacional".

Sobre a comunicação pública, ele afirmou que o presidente Lula deve fazer lives semanais e deve gravar vídeos segmentados para ir derrubando o ódio. "Vídeos para militares, evangélicos e todos os segmentos", afirmou. Stoppa também afirmou que é possível retomar o controle da Eletrobrás com um novo aporte de capital.

