"Lula e Marina vão reconciliar o Brasil", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a aliança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-ministra Marina Silva é importantíssima e aproxima Lula dos evangélicos. "Lula e Marina vão reconciliar o Brasil", diz ele.

Stoppa também afirma que os eleitores de Ciro vão abandoná-lo. Infelizmente há uma aliança entre Ciro e Jair Bolsonaro", disse Stoppa, que usou suas redes sociais para se desculpar por não ter enxergado esta realidade com antecedência. Confira:

Eu peço desculpas à militância por todas as vezes que defendi o Ciro Gomes. Infelizmente ele está sim trabalhando para levar Bolsonaro para o segundo turno. Isso me deixa triste porque eu não esperava isso dele, mas o o ódio dele por Lula é maior que o amor dele pelo Brasil. September 15, 2022

