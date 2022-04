"Lula está conduzindo a eleição com maestria", diz José Sócrates

Apoie o 247

247 - O ex-primeiro-ministro de Portugal José Sócrates, em entrevista à TV 247, afirmou que o ex-presidente Lula (PT) “está conduzindo a eleição com maestria”.

Sócrates avaliou que para vencer a eleição, a esquerda precisa mesmo ampliar suas alianças para buscar os votos do eleitorado de centro. Na visão do português, é isto que Lula está fazendo. “Acho que Lula está a conduzir muito bem a próxima batalha, e não apenas muito bem, mas com uma responsabilidade e com uma maturidade política que faz falta em muitas regiões do mundo, como por exemplo na França”.

“Lula está a conduzir esta batalha como ela deve ser conduzida, em primeiro lugar percebendo que é uma batalha contra a extrema direita, e essa batalha é uma batalha importante, que faz da questão da democracia, da pluralidade e da política sem violência sua principal prioridade”, afirmou o ex-premiê.

Ele se disse assustado em perceber que a direita brasileira é tão próxima do fascismo. “Eu pensei que conhecia o Brasil, mas só comecei a conhecer o Brasil a partir de 2015, quando pude perceber a violência que a direita foi capaz de usar contra a presidente Dilma, contra Lula. Grande parte da direita brasileira não tem nada de democrática, esse foi um choque que eu tive. Foi um choque para mim ver que a direita brasileira é sociologicamente muito próxima do fascismo”.

O português declarou que o Brasil “precisa de um novo projeto político” e que Lula está buscando a conciliação para viabilizar tal projeto. “Esta decisão de buscar Alckmin para ser seu vice me parece ser uma decisão que vai no bom sentido, de reconhecer que a esquerda não vence as eleições se não for capaz de construir um acordo social que vá um pouco além da esquerda e capte o centro”.

