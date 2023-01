"Lula está enquadrando as forças armadas", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta celebrou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, as decisões tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área militar. "Lula está enquadrando as forças armadas e deixou claro que está no comando", diz ele. "O ministro José Múcio também foi claramente enquadrado", acrescentou.

Horta disse estar seguro de que Lula está desarmando a bomba dos militares e também falou sobre o tema da comunicação. "Há um erro de cálculo do governo na relação com a Globo. Parece que não confia na força da comunicação própria", aponta. "É preciso criar um protocolo de comunicação para defender o presidente", afirma.

