"Lula está onde está graças à Vigília Lula Livre", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa exaltou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com Leonardo Attuch, o documentário 580 dias , de Joaquim de Carvalho, que retrata os bastidores da prisão e da volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cena política. "Joaquim de Carvalho é uma referência para o jornalismo brasileiro. O que mais caracteriza uma prisão é a tortura da solidão. E ele mostra a importância que a Vigília Lula Livre teve em todo o processo de resgate do ex-presidente Lula", afirma.

No programa, ele também falou sobre o grande assalto promovido contra os brasileiros, após o golpe de estado de 2016, que impôs uma nova política de preços da Petrobrás. A partir dali, os brasileiros passaram a ser alvo de preços abusivos para que mais dividendos fossem transferidos aos acionistas privados da companhia – nada menos que R$ 86 bilhões no último ano. "A mudança na Petrobrás foi o grande assalto aos brasileiros", afirma.

