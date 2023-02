"Lula fez bem ao chamar de golpe o golpe contra Dilma", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

247 – O jurista Alysson Mascaro, professor da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que houve uma mudança da água para o vinho com Lula na presidência. "É gigantesco o contraste entre Lula e a ignomínia representada por Bolsonaro", disse ele.

Na entrevista, Mascaro também afirmou que Lula fez bem ao chamar de golpe o golpe contra Dilma. "É fundamental que se fale cada vez mais. A resistência da imprensa comercial a este tema é cada vez menor. Precisamos fortalecer a imprensa independente para que a imprensa comercial seja cada vez mais minoritária", aponta. Mascaro, no entanto, faz uma ressalva. "Não existe um guia de luta ideológica que explique o que aconteceu em 2016".

O professor também afirma que o governo Lula não deve se limitar a gerenciar melhor a crise do capitalismo, oferecendo resultados melhores à população. "Estamos numa crise do capitalismo mundial e não basta oferecer algumas concessões. O vento a favor do governo Lula é metade do que foi no passado. Os instrumentais para entregar picanha e cerveja são muito menores", afirma. "Falta mobilização social direta", aponta.

O professor também falou sobre a eleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) no Senado e na Câmara. "A eleição na Câmara é lutar contra o leite derramado, porque a esquerda não tem penetração nas massas", aponta. Mascaro também afirmou que o governo Lula está hoje mais refém dos EUA e da lógica do capital do que esteve no passado.

