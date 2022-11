"Lula governou oito anos, foi um sucesso. Era óbvio que o mercado celebraria sua volta", diz Eduardo Guimarães

"Banqueiros e empresários viveram os melhores momentos da vida deles com Lula. O mercado em geral nunca ganhou tanto dinheiro", relembrou o jornalista edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães comentou a melhora em índices econômicos no Brasil após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , ressaltando que o mercado viveu seu melhor momento durante os governos do ex-presidente entre 2003 e 2010.

"Pelo amor de Deus, o Lula governou por oito anos. Sabe o que me espanta? Como é que o Bolsonaro conseguiu trazer tanta gente falando as maiores loucuras sobre o que seria o governo Lula após este homem governar oito anos o país. Banqueiros e empresários viveram os melhores momentos da vida deles (com Lula). O mercado em geral nunca ganhou tanto dinheiro", disse Eduardo.

O jornalista também comentou a postura de Lula ao unir pessoas de diferentes ideologias e posicionamentos para a construção de sua candidatura: "A frente ampla que o Lula construiu é uma das obras políticas mais importantes da história. No momento de conflagração neste país, cada um para cada lado, o Lula consegue montar uma aliança surpreendente trazendo ao seu lado gente que comemorou sua prisão. O Brasil precisa disso, de união, e a esquerda precisa sair da bolha para não seguirmos um histórico da América Latina que fica nessa oscilação."

