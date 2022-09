"Lula já venceu a eleição. O que me preocupa é a posse", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, afirmou que não vê um desfecho diferente da vitória do ex-presidente Lula (PT) para a eleição presidencial deste ano e se disse preocupado com a eventual posse do petista em 1º de janeiro de 2023.

“Não me preocupo com o fato de o Lula não vencer a eleição, eu me preocupo com o fato de ele vencer e levar. Essa concordância, essa postura que os militares estão adotando, para mim, é ‘fake’. Eles têm muito a perder, milhares e milhares e milhares de militares que ganhavam R$ 30 mil [estão] ganhando R$ 300 mil”, afirmou.

“Quero ver para crer”, disse o jornalista sobre a transição do governo e de seu temor em relação a um eventual golpe. “Enquanto o Lula não for diplomado e passarem a faixa para ele eu não fico tranquilo”.

Guimarães ainda cravou: Jair Bolsonaro (PL) não tem a menor chance de vencer a eleição.

