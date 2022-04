"Lula não precisa apresentar nenhum nome ao mercado", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do banco dos BRICS, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve atender às pressões do mercado financeiro para apresentar o nome de seu futuro ministro da Fazenda. "Lula não precisa apresentar nome nenhum ao mercado. O Banco Central já está nas mãos do mercado. Lula fará um governo desenvolvimentista sem confrontar o mercado. Ele provavelmente terá um político como ministro da Fazenda", disse ele. "Lula não terá um superministro da economia", acrescentou.

Paulo Nogueira também afirmou que, depois de definida a chapa Lula-Alckmin, começa a disputa pelo programa de governo. "O programa de Lula deve delimitar princípios: desenvolvimento, combate à fome e à miséria, soberania. O mercado é uma força de atraso no Brasil", afirmou. Paulo também disse que os bancos públicos têm papel fundamental numa economia como a brasileira e disse que é preciso abandonar o teto de gastos.

Ele também falou sobre as oportunidades para a reindustrialização do Brasil. "Precisamos de uma nova política industrial. Cadeias produtivas longas não são confiáveis. Está em curso um movimento de regionalização das cadeias produtivas. E a integração latino-americana precisará ser retomada", afirmou.

