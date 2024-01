"Lula não tem o apoio da classe dominante e o conflito pode ser inevitável", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista à TV 247, que o conflito entre a classe dominante brasileira e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ser inevitável. "O Lula não tem apoio da classe dominante. A classe dominante tenta controlá-lo e toda vez que ele sai do script da classe dominante, é atacado. Ele estava meio quieto na questão palestina, mas decidiu apoiar a ação da África do Sul contra Israel. O que aconteceu? Choveram críticas em cima dele", afirmou. "Se amanhã ele mostrar muitos sinais de desobediência, o conflito é inevitável. Por isso que não mudamos de posição com o governo. É um governo que está em conflito com a classe dominante em diversos aspectos", acrescentou.

Na entrevista, Rui afirmou que considera Jair Bolsonaro criminoso, mas afirmou que mesmo criminosos podem ser perseguidos e defendeu a tese de que verdades inconvenientes devem ser ditas. "Nós acreditamos que a verdade é revolucionária. É preciso que ela seja dita aos trabalhadores, doa a quem doer. Na Alemanha, um pouco antes de Hitler subir ao poder, a esquerda tinha duas posições conflitantes. Trotsky dizia que a subida de Hitler ao poder seria um golpe de estado e os trabalhadores deveriam enfrentá-lo de arma na mão. Algo totalmente pessimista e negativo. Stalin, por sua vez, dizia que Hitler era um palhaço, que se por acaso chegasse ao poder, seria à véspera da tomada do poder pela classe operária alemã. Agora eu pergunto: o que era melhor, a verdade inconveniente ou a verdade alegre e cor de rosa?", questiona. "O que estamos dizendo é o seguinte: a perseguição da burguesia ao Bolsonaro vai fortalecer o bolsonarismo, não enfraquecer, e a esquerda não deve acompanhar essa política", destaca. Assista:

