“Lula pode ser um mediador da paz na Ucrânia”, diz Reginaldo Nasser

247 – O professor e analista geopolítico Reginaldo Nasser fez um balanço dos primeiros seis meses de guerra na Ucrânia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "A capacidade militar, econômica e política da Rússia foi uma surpresa para o Ocidente. E a resistência ucraniana também surpreendeu. Por conta disso, um acordo entre Rússia e Ucrânia parece quase impossível. Estamos numa guerra de fricção e os países europeus, que estão pagando a conta, podem fazer a Ucrânia ceder", afirmou. "O inverno pode ser decisivo para o fim do conflito", acrescentou, lembrando que os europeus não podem se dar ao luxo de atravessar o período sem o gás russo.

Nasser disse ainda que estamos numa transição da ordem internacional. "A China hoje tem demonstrado mais capacidade de persuasão do que os Estados Unidos e a posição do Itamaraty diante da guerra foi correta", afirmou. A despeito disso, ele afirmou que a situação pode melhorar muito com uma eventual vitória de Lula nas eleições. "Lula vai frequentar Washington e o Sul Global. Lula é uma liderança necessária e pode ser um mediador da paz na Ucrânia", afirmou.

