“Lula prometeu democratizar a comunicação – e não fortalecer a Globo", diz João Antônio, editor do Click Política

Apoie o 247

ICL

247 – Neste sábado, o editor do site Click Política, João Antônio, concedeu uma entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos no programa Forças do Brasil, da TV 247. Durante a conversa, ele também abordou a polêmica envolvendo a Globo e a proposta de regulamentação das plataformas digitais com o chamado PL 2630, o das "fake news". Segundo João Antônio, a emissora quer o dinheiro da publicidade digital e o projeto foi feito para atender aos interesses da empresa. Ele ainda lamentou que isso ocorra no governo de Lula, a quem ajudou a eleger, e afirmou ter sido ameaçado por defender o ex-presidente.

“Lula prometeu democratizar a comunicação e não fortalecer a Globo. Se o projeto for aprovado, a Globo vai descartar o Orlando Silva no dia seguinte”, disse o editor, referindo-se ao deputado que é o relator da proposta de regulamentação.

João Antônio também argumentou que as plataformas não são veículos de comunicação, mas apenas uma base para que pequenos veículos possam atuar. Para ele, o projeto de combate às fake news é apenas uma desculpa para tirar dos pequenos e dar aos grandes, o que, segundo ele, evidencia interesses tenebrosos. Confira:









Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.