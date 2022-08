"Lula representa a memória de prosperidade no Brasil", diz Paulo Teixeira

Deputado também afirmou que Moro e Dallagnol construíram as candidaturas mais caras do Brasil, ao destruir a economia edit

247 – O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou, em entrevista a Tereza Cruvinel, Leonardo Attuch e Dafne Ashton, no programa Bom Dia 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será eleito porque "representa a memória de prosperidade no Brasil".

Na entrevista, ele também afirmou que o ex-procurador Deltan Dallagnol, agora inelegível, e o ex-juiz suspeito Sergio Moro cometeram crimes gravíssimos. "Destruíram a construção brasileira", diz ele. "As candidaturas dos dois foram as mais caras do Brasil. Demitiram 4,4 milhões de brasileiros e paralisaram R$ 200 bilhões em investimentos" Paulo Teixeira também destacou que o garantismo não é sinônimo de impunidade e não deve servir para defender bandido.

Sobre o 11 de agosto, ele afirmou que a carta pela democracia organiza o movimento democrático contra qualquer tentativa de ruptura. "O risco de golpe não foi totalmente debelado, mas as condições são cada vez menores. Embaixadores e empresários não apoiam o golpe", diz ele.

Prestes a disputar uma nova eleição para o parlamento, ele falou sobre a importância do momento atual. "Precisamos de uma base parlamentar para devolver o orçamento para as políticas públicas. A base bolsonarista capturou o orçamento – e o transformou em orçamento secreto", afirmou.

