"Lula será o líder mais badalado do mundo", diz Pepe Escobar

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o líder mais badalado do mundo. "O Brasil está de volta ao mundo com Lula", disse ele. "Lula é extremamente respeitado, mas o mundo que Lula vai encontrar é completamente diferente do de janeiro de 2003. Naquele ano, os Estados Unidos queriam controlar o mercado de petróleo e vendiam a ideia da guerra contra o terror. O inimigo era o Islã. Não se falava da China, nem da Rússia. Hoje, o mundo está dividido em dois e o império está canibalizando seus próprios vassalos, desindustrializando a Alemanha e a Europa", acrescentou.

Pepe disse houve atentados sequenciais contra a Rússia, mas pontuou que o ataque ao gasoduto atingiu sobretudo a Alemanha. "Há indícios de participação do Reino Unido e dos Estados Unidos no ataque ao gasoduto", disse ele. "Kiev está destruída e a Ucrânia pode voltar às trevas. O Exército russo está dizimando o exército mais poderoso da OTAN, que está na Ucrânia. Isso pode ser o Waterloo do Império", destacou.

Segundo o correspondente, Lula vai chegar a um mundo em que uma Terceira Guerra Mundial larval já está em andamento. O mundo já está dividido entre Otanistão e Eurásia. "Lula pode ser um nó de equilíbrio entre Estados Unidos e União Europeia. A viagem aos Estados Unidos é muito importante, para que Lula perceba qual é a agenda real", disse ele. Pepe também afirmou que Lula é um superstar na Europa e que o Fórum Econômico Mundial de Davos precisa do Lula porque não há nenhum superstar no Ocidente", afirmou. Na entrevista, ele também fez um alerta. "Bolsonaro pode fazer uma terra arrasada nessa transição e pode ser um ativo do império durante o governo Lula para desestabilizá-lo".

