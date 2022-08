"Lula vai esmagar Bolsonaro nas redes", diz André Janones

Deputado afirma que Lula precisa se comunicar diretamente com o povo, com linguagem simples e direta edit

247 – O deputado André Janones (Avante-MG) afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem totais condições de superar Jair Bolsonaro nas redes sociais. "Lula é o maior líder político deste País e vai esmagar Bolsonaro nas redes. Defendo que Lula tenha um gabinete do amor, comunicando da maneira que a rede social pede. Vamos espalhar tolerância, amor e o bem", disse ele.

Na entrevista, ele falou sobre como os dois se aproximaram. "Eu não saí da disputa presidencial porque levei minhas propostas para para o presidente Lula e incorporei minha candidatura à dele. Fiz pesquisas e constatei que 75% do meu eleitorado foi favorável à minha adesão ao Lula e 25% foram contra. Houve muita química, porque não foi um encontro de pessoas, foi um encontro de propostas", afirmou.

Janones defendeu uma abordagem popular na comunicação. "João Gomes com seu piseiro forma mais opinião do que Caetano e Chico Buarque. O voto da empregada vota tanto quanto o do Chico Buarque. Rede social é a verdade, a vida como ela é. A democracia é feita por todos nós e é preciso parar de chamar quem se informa pelo whatsapp de tiozão do zap", aponta.

Na entrevista, ele também afirmou que ideologia de gênero e linguagem neutra não são prioridade para o povo. "Isso não vai mudar a vida deles. O povo não está preocupado se a Terra é quadrada ou redonda. É desrespeitoso com o eleitor discutir isso. Não podemos deixar Bolsonaro transformar questões secundárias em prioritárias", diz ele. "Eu uso verde amarelo e sou evangélico, não uso a fé como estratégia política, mas não existe nada no evangelho de Cristo que se aproxime do bolsonarismo", finaliza.

