"Lula vai focar mais na economia e menos na religião. Este é o caminho", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com Leonardo Attuch, editor da TV 247, que há uma guinada positiva na campanha Lula. "Lula vai focar menos na religião e mais na economia. Este é o caminho. O caminho da vitória é a economia", disse ele.

Ele também afirmou que o vice-presidente Hamilton Mourão ameaça claramente Alexandre de Moraes. "A campanha de Lula não pode aceitar acordo com o TSE e o fundamental agora é lutar contra a abstenção.Eles só jogam com base na ameaça, como estão fazendo com os institutos", anotou.

