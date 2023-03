Lula vai precisar reanimar a economia para estabilizar seu governo, diz PML

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) enfrenta uma série de desafios econômicos enquanto as divisões políticas persistem no país, avalia o jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no Bom Dia 247. Ele comentava as recentes pesquisas de opinião, que apontam que uma maioria da população avalia positivamente o início do novo governo.

"O Lula vai ter que mostrar serviço. Para o Lula estabilizar o governo dele, ele vai precisar, sim, reanimar a economia, sim, criar empregos, sim, dar perspectivas para a juventude na distribuição de renda, nos salários. Esses números mostram que as pessoas estão na expectativa", comentou.

Segundo pesquisa Ipec divulgada no domingo (19), a forma de governar do presidente Lula é aprovada por 57% dos brasileiros. Outros 35% dizem desaprovar a forma como o petista administra o país. Os dados também apontam que 53% da população declara acreditar em Lula, contra 47% que dizem desconfiar dele.

Já em relação ao governo como um todo, 41% consideram ótimo ou bom, 30% regular e 24% ruim ou péssimo. A aprovação no início do terceiro mandato de Lula só perde para seus dois mandatos anteriores: 51%, em 2003, e 49%, em 2007. E para o começo do primeiro governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que tinha 56% de ótimo ou bom.

