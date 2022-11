Marcelo Ramos: “Essa grita do mercado é histeria de quem fez de tudo para que o Bolsonaro ganhasse a eleição”

Apoie o 247

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), que integra o Gabinete de Transição do governo Lula (PT), participou do programa Giro das Onze, da TV 247. Segundo ele, a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, que propõe deixar o Bolsa Família de fora do teto de gastos, vai ser aprovada como está no texto e chamou de histeria a reação do mercado às declarações do presidente eleito sobre priorizar a responsabilidade social.

“Acho que vai dar tempo de aprovar. Uma Câmara muito hegemonizada pelo centrão, principalmente por conta da figura do Arthur Lira, vai querer cobrar o seu preço para a aprovação da PEC. Fica esse jogo de cena de que o valor é muito alto, de que o período é muito longo, mas isso faz parte do processo de negociação de colocar dificuldade para vender facilidades e, na frente, ter alguma vantagem em aprovar a PEC”, afirmou o parlamentar.

“Um Congresso que permitiu todas as estripulias fiscais que o Bolsonaro fez nesse ano de 2022 - PEC dos precatórios, reajuste do auxílio no período vedado pela legislação eleitoral - não pode se negar a garantir o comprimento de uma promessa de campanha”, sustentou Marcelo Ramos, enfatizando que o auxílio de R$ 600 foi avalizado por 118 milhões de brasileiros. “60 milhões que votaram no Lula, mais o 58 milhões do Bolsonaro que também prometeu auxílio de R$ 600”, lembrou.

Ele avalia que a tramitação da PEC vai enfrentar dificuldades. “Vai ter algumas dificuldades, algumas chantagens na tramitação, mas ao final vai ser aprovada porque não podemos negar isso aos mais pobres do Brasil”, assegurou.

O deputado disse ainda que Lula “está sendo absolutamente coerente” com a carta que publicou dias antes da eleição em que disse que teria responsabilidade fiscal, mas que essa sempre estaria sempre acompanhada de responsabilidade social.

“Essa grita do mercado é muito mais histeria ideológica de quem fez de tudo para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. O presidente Lula tem lastro para dizer que é responsável do ponto de vista fiscal. É dele o maior superávit primário da história desse país no primeiro ano do seu governo”, enfatizou.

E completa: “O mercado com o tempo vai se acalmar porque o Lula vai cumprir seus compromissos de campanha sem ser irresponsável do ponto de vista fiscal”.

