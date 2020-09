Marcelo Zero: Bolsonaro entregou a política externa do Brasil a um bando de mentecaptos e terraplanistas

247 - Sociólogo e assessor no Senado na área de Relações Internacionais, Marcelo Zero afirmou à TV 247 que a política externa brasileira foi entregue por Jair Bolsonaro a “um bando de mentecaptos e terraplanistas ideológicos” que degradaram a imagem do País.

Zero disse ainda que o comando do Itamaraty está nas mãos de youtubers que surgiram “do esgoto das redes sociais”. “Você não pode deixar que a política externa seja entregue a um bando de mentecaptos e terraplanistas ideológicos, que é o que aconteceu. Hoje em dia quem pontifica lá no Itamaraty são youtubers, youtubers que emergiram do esgoto das redes sociais com aquelas teorias conspiratórias, aquele terraplanismo ideológico associado ao Olavo de Carvalho. Houve uma degradação total da política externa, degradação intelectual, degradação política e até mesmo degradação moral”.

Em participação no programa Boa Noite 247, o sociólogo também analisou a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, ao Brasil, em um verdadeiro ato hostil contra a Venezuela. “Bolsonaro aposta no conflito, na guerra, e isso diminui o papel do Brasil e contraria não apenas os interesses nacionais do Brasil, mas contraria os princípios constitucionais que regem a política externa brasileira. É por isso que essa atitude do governo do Brasil em relação a essa visita causou choque, mesmo levando em consideração os padrões abissais do governo Bolsonaro, unificou todas as forças políticas do Brasil. Acho que a política externa do Bolsonaro agora se tornou uma unanimidade nacional em contra. Tem um alinhamento absoluto, um grau de vassalagem absoluta, nunca vista na história do Brasil”.