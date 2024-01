Marco Aurélio de Carvalho enaltece Lewandowski como 'figura ideal para nova missão da Justiça'

Apoie o 247

247 - O jurista Marco Aurélio de Carvalho elogiou, em entrevista à TV 247, a nomeação do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça, apontando o ex-magistrado como a figura ideal para o atual momento histórico do País.

Diante da missão do Poder Judiciário para os próximos anos, Lewandowski 'saberá olhar para os excessos e se posicionar' de maneira firme, disse o coordenador do Grupo Prerrogativas.

Ele, que era cotado para a vaga, afirma que o Judiciário foi empoderado devidamente para combater a ameaça autoritária no País, mas agora é o momento de questionar se alguns processos contra envolvidos no 8/1 não devem tramitar em outras instâncias, longe do Supremo.

'Até por ter sido vítima, o Supremo talvez não tivesse que fazer os julgamentos da forma que fez... É um momento de reequilíbrio institucional. Lewandowski saberá olhar para os excessos e se posicionar', afirmou Carvalho, frisando que o 'ativismo judicial' não fará bem ao País. Assista:

