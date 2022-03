Mario Vitor Santos: ‘Alckmin como vice de Lula é o fracasso do projeto do PSDB e a vitória do projeto petista’ edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, sintetizou o que significa a filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao PSB para se tornar candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT): derrota do PSDB e vitória do PT.

“A vinda do Alckmin representa uma derrota do PSDB e uma vitória do PT. A candidatura Lula recebe o Alckmin porque o projeto original do PSDB fracassou, foi sendo desgastado e derrotado ao longo do tempo”, afirmou.

Segundo o jornalista, o PT precisa, além de aumentar sua capilaridade, se acostumar com novos nomes que se aproximarão dele daqui em diante. “O PT precisa de uma frente, precisa ampliar, crescer eleitoralmente e politicamente, mas também precisa acolher esses ‘feridos’ nessa batalha com o próprio PT. Então há um resultado final nesse processo histórico, e esse resultado é uma espécie de união, via Alckmin, com seus adversários, que são Aloysio Nunes, Fernando Henrique Cardoso indiretamente, José Serra indiretamente e outros que vão se aproximando. É esse o processo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não há porque achar que é uma espécie de concessão. É uma espécie de aproximação e talvez até uma absorção”, concluiu Mario Vitor Santos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE