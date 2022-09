“Meirelles fortalece o voto útil em Lula”, diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 - O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o apoio de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fortalece a tendência de voto útil e vitória no primeiro turno. “É uma espécie de autorização da elite para que muitos que querem pertencer à elite também votem no ex-presidente Lula”, afirmou.

Ele também destacou o fato de Meirelles ter publicado um fio no Twitter, em que ressaltou as conquistas econômicas da era Lula, como o crescimento médio de 4,5%, a inflação dentro da meta, a criação de 10 milhões de empregos e a retirada de 40 milhões de pessoas da linha de pobreza. “Fatos são importantíssimos para lidar com bolsominions, que aboliram a verdade nos últimos anos”, ressaltou.

