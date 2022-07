Membros do Judiciário estão sofrendo pressão com alto grau de violência, diz Michel Saliba

Advogado do Grupo Prerrogativas esteve presente no encontro com o presidente do TSE, Edson Fachin edit

247 - Em entrevista à TV 247, o advogado Michel Saliba, do Grupo Prerrogativas, denunciou que os membros do Judiciário estão sofrendo pressão em suas decisões diante do alto grau de violência do país.

Segundo o advogado, a violência atinge todos os escalões do poder. “O grau com que se espraia o ódio e a violência de cunho político nesse país esteve à beira de perder o controle, e essa pressão é recebida por juízes. Se o ministro do Supremo é ameaçado, o que dirá o juiz eleitoral que enfrenta, no interior de Santa Catarina, que tem maioria bolsonarista, uma decisão para retirar determinado outdoor, por exemplo”.

Saliba, que esteve em encontro do Prerrogativas com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin , disse, inclusive, que as decisões tomadas pelas Cortes superiores para manter a democracia diante das ameaças do governo Jair Bolsonaro (PL) serão reconhecidas no futuro. “Os ministros do STF estão passando por momentos de muita tensão. Não é fácil hoje envergar a toga de ministro do TSE, do STF. Não se intimida um juiz, se recorre. Não se atira barro, pedra e nem se atenta contra a segurança do juiz. Recorre-se nos termos da lei, nos termos da Constituição, de modo civilizado, democrático, cumprindo as balizas do Estado de Direito”, finalizou Saliba.

