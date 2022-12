"Mercadante é o nome ideal para presidir o BNDES", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ministro Alexandre de Moraes agiu bem ao determinar medidas exemplares contra os terroristas que depredaram patrimônio público em Brasília, no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Temos que tomar medidas exemplares contra os terroristas e seus financiadores", afirmou.

Stoppa também defendeu enfaticamente a escolha do economista Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES. "Mercadante é um dos melhores nomes para presidir o BNDES porque combate o processo de desindustrialização e ruralização do Brasil. E também porque enfrenta o mercado e os bancos internacionais e locais", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.