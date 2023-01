"Militares golpistas perderam uma batalha, mas ainda não estão vencidos", diz Eduardo Guimarães

Jornalista afirmou que os militares brasileiros, ao contrário do que prevê a Constituição, “lutam contra o inimigo interno, que é o povo” edit

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, afirmou que os “militares golpistas perderam uma batalha, mas ainda não estão vencidos”. Para ele, os militares não cederam à tentação golpista no último dia 8 - quando terroristas bolsonaristas tomaram as sedes dos Três Poderes em Brasília - “por causa da questão dos americanos”, que não apoiariam um novo regime militar no Brasil.

“Tem alguém que escreveu na imprensa que os militares nunca gostaram do Lula, não gostam e dificilmente algum dia vão gostar. O que o Lula disse que irritou os militares foi que eles pensam que são poder moderador, e não são. Forças Armadas, em qualquer país civilizado, é para guardar a fronteira e defender contra inimigos externos. Ponto. Eles [militares brasileiros] lutam contra o inimigo interno, que é o povo brasileiro. E não são um ou dois, é metade do povo”, criticou o jornalista.

O golpismo no Brasil “está longe” de ser vencido, afirmou Guimarães. “O preço da liberdade é a eterna vigilância. É um clichê, mas é um clichê que nesse momento cai como uma luva”.

