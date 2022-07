“Militares querem controlar a eleição não para garantir a lisura, mas inviabilizar”, diz Pedro Serrano

O jurista diz que o TSE “errou muito dando espaço” para os militares participarem do processo como membros da sociedade civil edit

247 - O jurista e professor Pedro Serrano analisou a conjuntura política e o clima de tensão criado pelos militares que ocupam cargo no governo de Jair Bolsonaro em relação ao processo eleitoral.

Segundo ele, os militares “são extremamente golpistas” e as ações dos militares têm por finalidade “controlar a eleição não para garantir a lisura, mas inviabilizar as eleições”.

“O modo que a eleição vai ser feita é o modo que é feito há décadas. Por que só agora tem problemas? É óbvio que não é. É apenas a crianção de um discurso fantasioso, idiota no sentido filosófico e político, absolutamente disassoiado do senso comum das coisas, com a finalidade de criar problemas”, acrescentou.

Para Serrano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “errou muito dando espaço” aos militares, via convite em questões envolvendo o processo eleitoral, dando margem para ataques ao órgão. “Deveria ter fechado a porteira na cara”, enfatizou.

